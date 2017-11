A imprensa divulgou neste final de semana que a Polícia Federal (PF) de Mato Grosso encontrou oito comprimidos de ecstasy dentro de um cofre apreendido durante busca e apreensão na casa da ex-mulher do José Domingos Fraga (PSD). A preensão fez parte da Operação Malebolge, deflagrada em 14 de setembro, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Zé Domingos é um dos parlamentares flagrados recebendo dinheiro do ex-secretário do governo Silval Barbosa, Silvio Correa.

O deputado do PSD não comentou a divulgação do conteúdo que foi encontrado no cofre apreendido na casa da sua ex-mulher.