EBC lança livro Um olhar sobre o Brasil com imagens do cotidiano

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) lançou (20) o livro Um olhar sobre o Brasil. A obra reúne 125 imagens colhidas do cotidiano brasileiro e capturadas pela lente de fotógrafos da Agência Brasil. Esta é a primeira publicação da empresa que exibe trabalhos selecionados na área de fotografia da agência de notícias.

“Aqui passei os melhores anos da minha vida”, resumiu a fotógrafa Elza Fiúza, homenageada durante a cerimônia de lançamento da publicação. “É uma homenagem a todos os colegas de trabalho que acreditaram. E também aos que não acreditaram”, brincou o colega e também fotógrafo José Cruz.

Além deles, o livro é assinado pelos fotógrafos Ana Nascimento, Antônio Cruz, Bianca Paiva, Fábio Rodrigues Pozzzebom, Fernando Frazão, Hermínio Oliveira, Marcelo Camargo, Marcello Casal Jr., Roosewelt Pinheiro, Rovena Rosa, Tânia Rego, Tomás Silva, Valter Campanato e Wilson Dias. O projeto é uma iniciativa da Gerência Executiva de Comunicação.

“É um pessoal do qual tenho muito orgulho”, disse, emocionado, o coordenador de Imagem da Agência Brasil, Marcello Casal. “Às vezes, tiro folga e sinto muita falta deles. São excepcionais. Se não fosse por eles, esse livro não seria possível. , não sou só coordenador. Sou membro da equipe”, afirmou.

Para o presidente da EBC, Laerte Rimoli, a publicação demonstra o papel primordial da imagem na história do jornalismo. “A relação de um fotógrafo e de um repórter é a coisa mais bonita do mundo”, disse. “As pessoas costumam imputar ao servidor público uma indolência e uma falta de criatividade. Esse livro, para mim, é a prova de que nada disso acontece aqui na EBC”, acrescentou.

A diretora-geral da empresa, Christiane Samarco, elogiou a edição da obra e citou, em particular, a narrativa do livro que traz, segundo ela, a cor e os contrastes do Brasil e, sobretudo, o talento da empresa. “Ninguém poderá dizer que não somos relevantes e não somos competentes”, disse. “É uma casa que eu aprendi a respeitar e a amar.”

Fonte: Agência Brasil