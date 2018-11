EBC lança ferramenta para comentários e fica mais próxima do cidadão

A partir desta ça-feira (27), todos os programas e notícias veiculados pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e publicados nos sites da Agência Brasil, TV Brasil, Portal institucional e Portal das Rádios EBC passam a exibir, ao final de cada conteúdo, a barra de comentários para manifestação no e-OUV (veja abaixo).

O objetivo é facilitar o acesso à ferramenta e, assim, estimular a participação do público. Com isto, a Ouvidoria da EBC dá um passo decisivo para fortalecer a ponte entre aqueles que produzem os serviços e conteúdos, ofertados nas mais diversas plataformas, e seus usuários. É a EBC mais próxima do cidadão.

A interação dos ouvintes, telespectadores, leitores e internautas com aqueles que fazem a EBC é estratégica na medida em que demonstra a relevância dos serviços prestados e dos conteúdos veiculados pela empresa.

A EBC comanda a Agência Brasil, TV Brasil e as Rádios Nacional FM, Nacional de Brasília, Nacional Rio , Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões, MEC FM e Rádio MEC. O conglomerado inclui, ainda, a Radioagência Nacional, a Rede Nacional de Rádios, a TV NBR do Governo Federal e a Voz do Brasil.

Fonte: Agência Brasil