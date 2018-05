EBC lamenta morte do jornalista Alberto Dines

A presidência da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) lamenta a morte do jornalista Alberto Dines, na manhã desta terça-feira, em São Paulo. Um dos maiores expoentes do jornalismo brasileiro, Dines fundou o Observatório da Imprensa, programa de crítica e debate sobre o jornalismo contemporâneo levado ao ar pela TV Educativa do Rio de Janeiro e, depois, pela TV Brasil, quando da sua criação, em dezembro de 2007.

Dines começou a carreira como crítico de cinema da revista A Cena Muda. Atuou nas revistas Visão e Manchete, nos jornais Última Hora, Folha de S.Paulo e na editora Abril, entre outras empresas de comunicação. Ganhou expressivo destaque no Jornal do Brasil, com coluna semanal de crítica jornalística. Alberto Dines dedicou-se também à vida acadêmica, com trajetória ligada sempre ao aprimoramento do jornalismo.

Ao lamentar a perda do jornalista, a EBC se solidariza com seus amigos, familiares e colegas de trabalho.

Fonte: Agência Brasil