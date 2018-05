EBC distribuirá às TVs públicas produções financiadas pelo FSA

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) iniciará a distribuição para as TVs públicas das produções independentes financiadas com recursos da segunda edição da Linha de Produção de Conteúdos do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA 2015.

Ao longo dos próximos meses, 57 obras produzidas nas cinco regiões do país serão disponibilizadas. O conteúdo soma, aproximadamente, 200 horas de produção. Dessas obras, 46 são séries, sendo dez de animação, 16 de ficção e 20 documentais. As atrações são voltadas para os públicos adulto, juvenil e infantil.

Três obras já estão disponíveis. Um deles é o documentário “A Terra e a Vida”, dirigido por Miguel Antunes Ramos. O filme apresenta os conflitos vividos por duas famílias indígenas da cidade de Boa Vista (RR), em meio ao recente desenvolvimento e urbanização do norte do país.

Também está disponível a série de animação com 13 episódios chamada “Chapeuzinho de todas as Cores”, de Camila Kauling e Paolo Conti. A série é uma adaptação do livro “Chapeuzinho Amarelo”, de Chico Buarque.

Há, ainda, o documentário “Xavante – O Povo do Sol Nascente” é a terceira obra disponível. Conta a história do povo Xavante sob o olhar do diretor Divino Tserewahú Tsereptsé, um índio Xavante da aldeia de Sangradouro (Mato Grosso).

Os editais desta linha de financiamento são operados por meio de uma parceria entre a EBC, a Agência Nacional de Cinema (Ancine) e a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Conta com o apoio da Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU), Associação Brasileira de Canais Comunitários (ABCCOM) e Associação Brasileira de Emissoras Públicas Educativas e Culturais (ABEPEC).

Para ter acesso aos conteúdos, as TVs públicas (universitárias, comunitárias, educativas e culturais) terão de aderir ao programa PRODAV/TVs Públicas, por meio da Central de Atendimento da EBC.

Fonte: Agência Brasil