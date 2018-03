EBC conquista 1º e 3º lugares do Prêmio Geneton Moraes Neto

Duas reportagens exibidas pelo programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) ganharam o primeiro e o terceiro lugares da categoria videojornalismo do 1º Prêmio Geneton Moraes Neto.

Gosto Amargo do Rio Doce, da repórter Ana Graziela Aguiar, foi a grande vencedora. A reportagem sobre a maior tragédia ambiental do país foi ao ar em outubro de 2016. O rompimento da barragem de rejeitos de Fundão, da mineradora Samarco, em Minas Gerais, deixou 19 mortos. As comunidades de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo ficaram destruídas, e 40 milhões de metros cúbicos de rejeito foram despejados na natureza.

De autoria da jornalista Thaís Antônio, a reportagem As Cores da Cidade, que ganhou o terceiro lugar, mostrou o universo do grafite, suas fontes de inspiração e a rua como ateliê de artistas de todas as idades e estilos. A equipe de reportagem consultou diversos especialistas sobre as raízes do grafite e verificou que, desde o começo dos tempos, homens e mulheres usam as paredes para manifestar suas indignações, angústias e aspirações.

Veja a íntegra dos programas abaixo:

Fonte: Agência Brasil