EBC alcança o melhor nível em indicador de governança corporativa

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que reúne a Agência Brasil, Rádio Nacional, TV Brasil e outros veículos de comunicação, recebeu hoje (23) o Ministério do Planejamento o certificado nível 1 de governança das estatais. O índice mede a eficiência na gestão de 54 estatais.

Criado no ano passado, o indicador de governança IG-Sest é utilizado pelo governo para saber se as empresas públicas estão prestando bons serviços à população e se os recursos públicos estão bem aplicados.

A EBC pontuou 7,9 e saiu do grupo 2 para o grupo das estatais mais bem avaliadas pelo Ministério do Panejamento. O diretor presidente da EBC, Luiz Antônio Ferreira, ressaltou a importância do certificado para a empresa.

Para análise, são considerados os seguintes aspectos: gestão, controle e auditoria; transparência das informações; e conselhos, comitês e diretoria. A avaliação foi realizada por uma banca independente formada por representantes do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Universidade de Brasília (UnB).

A cada três meses, a Secretaria de Governança das estatais do Ministério do Planejamento mede as melhorias nas empresas. Seis estatais receberam nota máxima, 10 no índice, entre elas, Banco do Brasil, Petrobras e Eletrobrás.

O Ministério do Planejamento também lançou um portal que traz um perfil das 138 empresas estatais federais. As informações vão incluir evolução anual dos ativos e dos quadros de pessoal desde 2014. O acesso é livre pelo site www.panoramadasestatais.planejamento.gov.br

No ano passado, a EBC conquistou o primeiro lugar no Prêmio Chico Ribeiro sobre Contabilidade, Informação de Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público, concedido pela Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (Diafi).

