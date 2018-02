‘É uma celebração’, diz Bruno Garcia sobre ‘Escolinha do Professor Raimundo’

(Foto: divulgação) Bruno Garcia na ‘Escolinha do Professor Raimundo’

Em cartaz neste fim de semana em São Paulo com a peça A História de Nós 2, o ator Bruno Garcia bateu um papo exclusivo com o Virgula e falou sobre um de seus personagens mais recentes na televisão: o Ptolomeu, da nova versão da Escolinha do Professor Raimundo.

“É uma grande honra pra mim. Eu já era muito fã da escolinha original e foi uma ideia sensacional regravar com esse elenco fenomenal, que revive com maestria os personagens”, diz Bruno pelo telefone, e continua: “No meu caso, fui chamado em cima da hora pra fazer o personagem e me pegou meio de surpresa. Logo de primeira pensei que queria fazer a minha versão do Ptolomeu e acabou sendo uma experiência única”.

Sobre as gravações da Escolinha, o ator revela que o clima de descontração impera no set. Ou seja; quando vemos os atores/personagens rindo no programa, é porque o momento era cômico mesmo e ninguém se aguentava. “As gravações eram uma catarse, porque ali na hora tudo virava uma grande brincadeira, apesar da responsabilidade dos textos”. O ator complementa: “Enquanto gravamos temos uma sensação de estarmos em uma sala de aula mesmo, porque nós, que estamos fazendo os alunos, nunca sabemos quando vamos ser chamados pelo professor. Então, rola uma tensão. Isso que é o divertido”.

Ainda no assunto, Bruno agradece a oportunidade: “É um presente poder fazer parte da Escolinha do Professor Raimundo. É uma celebração”.

