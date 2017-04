‘É outro mundo para mim’, diz Michel Teló sobre estreia como ator em musical

Estreia no dia 21 de abril, em São Paulo, no Tom Brasil, o espetáculo de teatro Bem Sertanejo – O Musical. A montagem, que tem Michel Teló como personagem principal, conta a história da música sertaneja, desde a sua origem caipira, no século 17, até os dias mais recentes e traz no repertório cerca de 56 sucessos de nomes consagrados, como Tonico e Tinoco, Sérgio Reis, Almir Sater, Renato Teixeira, Chitãozinho e Xororó, Leandro e Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano, Gustavo Lima, entre outros.

A superprodução, assinada pela Aventura Entretenimento e Musickeria, vai passar por São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Ribeirão Preto. Ingressos já estão à venda em todas as cidades

Bem Sertanejo – O Musical traz na assinatura do texto e da direção o nome de Gustavo Gasparani e de profissionais consagrados no ramo, como Gringo Cardia (cenografia), Maneco Quinderé (iluminação), Marcelo Olinto (figurinos), Renato Vieira (coreografias), Marcelo Neves (direção musical), Mauricio Detoni (arranjos e preparação vocal) e André Piunti (pesquisador musical). A turnê percorrerá as seguintes cidades brasileiras: São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Ribeirão Preto.

Com o mesmo nome do quadro, que foi um sucesso no programa “Fantástico”, exibido pela TV Globo, o protagonista do musical no teatro será o mesmo apresentador da série que é um sucesso e voltará a ser exibida, em breve, no programa. Michel Teló fará a sua estreia como ator e vem se preparando para isso com várias horas de ensaio ao longo dos dias.

“Esse é outro mundo para mim. É muito novo ter texto para decorar, ter que interpretar um personagem, aprender as marcações diferentes, estar em cima do palco para um musical é diferente. Mas tem sido um desafio muito bacana”, afirma Michel, em texto de divulgação do espetáculo.

O elenco trará ainda nomes de destaque no cenário do teatro musical brasileiro, como Lilian Menezes, que recentemente chamou a atenção ao protagonizar o sucesso Elis, A Musical, Sergio Dalcin, cantor sertanejo e ator, com experiência em musicais, e o premiadíssimo elenco de Samba Futebol Clube e Aquele Abraço que trabalha com o autor e diretor Gustavo Gasparani há cinco anos. São eles: Alan Rocha, Cristiano Gualda, Daniel Carneiro, Gabriel Manita, Jonas Hammar, Luiz Nicolau, Pedro Lima e Rodrigo Lima.

“Ao escrever Bem Sertanejo – O Musical, voltei à minha infância na fazenda quando queria ser veterinário. A peçaconta a trajetória e a formação da música caipira e da cultura interiorana do nosso país de forma poética e não cronológica. Proponho uma viagem pelos nossos interiores – memórias, infância, descobertas – resgatando, assim, o sertão que há em cada um de nós, e ao mesmo tempo, um contato direto com as nossas raízes culturais. Um sertão mítico, onde o erudito se encontra com a alma popular para criar a identidade de um povo. Um encontro livre de preconceitos e longe da palavra progresso. Onde Tarsila, Mário de Andrade e Villa-Lobos se encontram com Tonico e Tinoco, Mazzaropi, Jararaca e Ratinho e tantos outros”, afirma Gustavo Gasparani.

SERVIÇO

Bem Sertanejo – O Musical

Indicação de faixa etária: Livre

Tempo de duração: 2h30m – com intervalo

Locais e Horários:

-São Paulo – de 21 a 23 de abril (Tom Brasil) – às 22h (21 e 22/04) e às 20h (23/04);

-Porto Alegre – de 28 a 30 de abril (SESI) – às 22h (28 e 29/04) e às 20h (30/04);

-Curitiba – de 05 a 07 de maio (Guaíra)

-Rio de Janeiro – de 10 a 12 de maio (Teatro Municipal) – às 20h30;

-Brasília – de 19 a 21 de maio (CICB) – às 21h (19 e 20/05) e 20h (21/05);

-Belo Horizonte – de 27 a 29 de maio (Minas Centro) – às 18h e 22h (27/05), 16h e 20h (28/05) e 21h (29/05);

-Ribeirão Preto – de 02 a 04 de junho (Centro de Eventos) – às 21h (02 e 03/05) e 20h (04/06)

Preços:

Tom Brasil – SP

Setor VIP (Premium) – R$160

Setor VIP (Normal) -R$140

Camarote -R$160

Setor 01 -R$120

Frisas -R$130

Setor 02 -R$50

Cadeira Alta -R$50

Teatro Sesi – POA

Mezanino – R$90

Mezanino – lote promocional -R$50

Plateia Alta -R$120

Plateia Baixa – R$150

Theatro Municipal – RJ

Plateia -R$180

Balcão -R$180

Balcão Superior -R$90

Galeria -R$50

Frisa -R$180

Camarote -R$180

Centro de Eventos CICB – Brasília

Cadeira Premium – R$180

Cadeira Central -R$150

Cadeira Lateral -R$120

Cadeira Superior L. -R$50

Centro de Convenções Minas Centro – BH

Setor 1 – R$150

Setor 2 – R$130

Setor 3 – R$120

Setor 4 – R$80

Setor 4 – Lote Promocional -R$50

Setor 5 (Camarote) – R$100

Centro de Eventos Ribeirão Shopping – RP

VIP especial -R$170

VIP extra – R$160

VIP A – R$150

VIP B – R$130

PREMIUM EXTRA – R$110

PREMIUM – R$50

Vendas Online para Curitiba: Disk Ingressos

Vendas Online para as demais praças: Ingresso Rápido

Site | www.bemsertanejoomusical.com.br

Redes Sociais

Facebook: https://www.facebook.com/Bem-Sertanejo-O-Musical

Instagram: @bemsertanejoomusical

Twitter: https://twitter.com/BemSertanejoMus

Fonte: Vírgula UOL