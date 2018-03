Dyogo Oliveira assume presidência do Banco de Desenvolvimento da América Latina

O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Oliveira, assumiu a presidência da Diretoria-Executiva do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) nesta terça-feira (13). Esta é a primeira vez que o Brasil ocupa o cargo máximo da diretoria. Ele vai ocupar o posto por um ano.

Por meio da assessoria de imprensa, o ministro disse que "nesse período teremos como prioridade fortalecer as ações do CAF no apoio ao desenvolvimento da infraestrutura dos países da região. Buscaremos, em especial, fortalecer o apoio a projetos que ampliem a integração econômica da região".

A posse foi durante reunião na Cidade do Panamá em que os membros do CAF aprovaram as contas do banco em 2017, que totalizaram US$ 12,2 bilhões em programas e projetos. As aprovações para programas e projetos no Brasil somaram US$ 1,25 bilhão em 2017.

O CAF tem como missão impulsionar o desenvolvimento e a integração regional mediante o financiamento de projetos dos setores público e privado. Dezessete países da América Latina e Caribe são sócios do Banco, ao lado da Espanha e Portugal, além de treze bancos privados.

No Brasil, atualmente o banco mantém uma carteira de 10 operações. e está presente em todas as regiões do País.

Fonte: Agência Brasil