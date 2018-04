Dwayne “The Rock” surpreende jovem que o convidou para baile de formatura

Dwayne Johson e Katie

Leia mais10 coisas que as pessoas cegas ‘veem’ e você não imaginaTrailer de ‘Vingadores: Guerra Infinita’ mostra cena que não tem …

Dwayne “The Rock” Johnson recebeu um convite para ir ao baile de formatura com a jovem Katie Kelzenberg, da Stillwater Area High School, nos Estados Unidos. Porém, o ator está filmando seu próximo longa no Havaí e não iria conseguir ir ao baile.

Foi aí que ele resolver fazer uma surpresa! “Katie, eu tenho certeza que você está envergonhada agora, mas eu só tinha que deixar você saber o quão legal e incrível você é por me convidar para o seu baile“, disse. Assim, ele fechou uma sala de cinema para que a garota convidasse cerca de 200 amigos para assistirem ao novo filme dele, Rampage.

“Infelizmente, estarei gravando durante esse tempo no Havaí, mas fiquei tão impressionado com o charme e a confiança desta garota de me perguntar (as mulheres sempre ficam tímidas na minha frente) que tive que fazer algo especial. Eu decidi alugar uma sala de cinema (com capacidade para 232 lugares) em sua cidade, então Katie e seus amigos e familiares mais próximos podem desfrutar de uma exibição especial de RAMPAGE”, afirmou na mensagem.

Dwayne gravou um áudio que foi tocado nos alto-falantes da escola, surpreendendo Katie. “E todas as crianças do ensino médio poderão consumir pipoca, doces e refrigerantes grátis! Você está sem dinheiro, Kati …tudo está no tio DJ. E eu também gravei uma mensagem matinal especial, surpreendendo Katie e sua escola que vão tocar no sistema de intercomunicação. AGORA, Katie deveria estar ficando vermelha ouvindo-me surpreendê-la na frente de toda a sua escola”, contou ainda.

Veja o vídeo do momento:

Uma publicação compartilhada por therock (@therock) em 24 de Abr, 2018 às 8:50 PDT

Fonte: Vírgula UOL