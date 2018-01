Dustin, de ‘Stranger Things’, canta Foo Fighters e Paramore em show e encanta internet

(Foto: reprodução/vídeo)

Em primeiro de tudo, você precisa saber que Gaten Matarazzo, ator de 15 anos que interpreta o Dustin na série Stranger Things, da Netflix, possui uma banda de rock chamada Work In Progress.

Então, neste fim de semana o Work In Progress, que tem Matarazzo como um dos vocalistas, se apresentou na conhecida casa de shows The Stone Pony, em Nova Jersey, e no meio da apresentação mandou um cover de Foo Fighters e Paramore.

A música escolhida da banda de Dave Grohl foi Everlong, do álbum The Colour and the Shape, de 1997. Já do conjunto da cantora Hayley Williams foi a canção Misery Business, do álbum Riot!, de 2007.

Matarazzo conquistou o público com a sua performance e fofura. No show, o grupo também tocou músicas de Fall Out Boy.

Confira abaixo como foi:

Atores mirins que já são ricos

Stranger Things

O elenco formado por Millie Bobby Brown (Eleven), Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughin (Lucas) e Noah Schnapp (Will), com idades que variam entre 12 e 14 anos, ganhou cerca de US$ 80 mil (R$ 257 mil) cada, pela primeira temporada. Na segunda temporada, a estimativa é que eles levaram US$ 160 mil (R$ 514 mil) ou até mais

Créditos: Reprodução

Macaulay Culkin

Macaulay Culkin começou a atuar quando tinha 3 anos de idade, mas a fama internacional veio por seu papel em Esqueceram de Mim! e suas sequências. Para o seu primeiro filme, Uncle Buck, ele ganhou US$ 40 mil. Em Esqueceram de Mim, ele ganhou US$ 100 mil e, depois do sucesso do filme, conseguiu exigir mais dinheiro para o próximo projeto. Em 1991, com Meu Primeiro Amor, o ator ganhou um salário de US$ 1 milhão. Seu salário aumentou novamente para US$ 8 milhões para Riquinho, em 1994

Créditos: Reprodução

Daniel Radcliffe

Aos 12 anos, Daniel Radcliffe, um ator desconhecido, foi lançado como Harry Potter e, depois de passar pela franquia de seis filmes, ele é rico o suficiente para fazer qualquer filme que quiser ou nunca mais trabalhar na vida. De acordo com a IMDB, Radcliffe fez US$ 1 milhão no primeiro filme. No final da franquia, levou US$ 33 milhões em Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 2. Ele tinha 22 anos quando a franquia terminou, mas antes mesmo dos últimos filmes, ela já fazia mais por filme do que alguns atores adultos em Hollywood.

Créditos: Reprodução

Maísa, Larissa e Jean

Segundo o colunista Flávio Ricco, o trio mirim do SBT, formado por Maísa Silva, Jean Paulo Campos e Larissa Manoela ganhava salários entre R$ 40 mil e R$ 70 mil. Muito mais do que alguns atores da Globo

Créditos: Reprodução

Ty Simpkins

Ty Simpkins participou de vários filmes famosos, como Guerra dos Mundos e Homem de Ferro 3. Porém, em Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros, o astro mirim faturou US$ 200 mil (R$ 637 mil). Para futuras sequências do longa, ele deve receber o dobro

Créditos: Reprodução

Jacob Tremblay

Jacob tem apenas 10 anos mas já ganhou prêmios por sua atuação em ‘O Quarto de Jack’, em 2015. Sites internacionais garantem que ele recebe mais de US$ 200 mil (R$ 642 mil) por atuação

Créditos: Reprodução/Instagram

Jeremy Maguire

Jeremy Maguire entrou em Modern Family não faz tanto tempo, mas já é um astro! Ele ganha entre US$ 15 mil (R$ 48 mil) e US$ 25 mil (R$ 80 mil) por episódio

Créditos: Reprodução/Instagram

Aubrey Anderson-Emmons

A filha da comediante Amy Anderson tem 9 anos. Ela atua em ‘Modern Family’ desde 2011 e recebe entre US$ 15 mil (R$ 48 mil) e US$ 25 mil (R$ 80 mil) por episódio. Aubrey já acumula uma fortuna de mais de US$ 5 milhões (R$ 16 milhões)

Créditos: Reprodução

Rico Rodriguez, Nolan Gould e Ariel Winter

Vale lembrar que Rico Rodriguez, Nolan Gould e Ariel Winter também começaram a série ainda crianças, com cerca de 10 anos. Eles começaram com os mesmos salários de Aubrey e Jeremy. Agora, ganham cerca de US$ 110 mil (R$ 353 mil) por episódio

Créditos: Reprodução/Instagram

Chandler Riggs

Quando Chandler Riggs começou a atuar em The Walking Dead, ele tinha 10 anos. Com isso, já faturou US$ 2 milhões (R$ 6,3 milhões). Agora, estima-se que ele ganhe US$ 80 mil (R$ 255 mil) por episódio

Créditos: Reprodução

Abby Ryder Fortson

Abby tem 8 anos e recebia US$ 27 mil (R$ 86 mil) por episódio da série Togetherness, da HBO. Vale lembrar que a pequena ainda ampliou esse rendimento, pois participou de produções cinematográficas, como Homem-Formiga

Créditos: Reprodução

Ruby Barnhill

Ruby foi estrela do filme O Bom Gigante Amigo, de 2016, de Steven Spielberg. Para atuar, ela recebeu US$ 85 mil (R$ 273 mil), porém, por causa do lucro do longa, esse valor pode ter chegado a US$ 650 mil (R$ 2 milhões)

Créditos: Reprodução

August Maturo

August participou de série famosas, como How I Met Your Mother. Aos 9 anos, ele entrou para o elenco de Garota Conhece o Mundo, da Disney, e agora ganha mais de US$ 9 mil (R$ 28 mil) por mês

Créditos: Reprodução

Mia Talerico

Mia é estrela de Boa Sorte, Charlie!, da Disney, com apenas 8 anos. A fortuna dela já acumula US$ 2 milhões (R$ 6,3 milhões)

Créditos: Reprodução/Instagram

Quvenzhané Wallis

Quvenzhané Wallis foi estrela de Indomável Sonhadora, em 2012, e concorreu ao Oscar pelo papel. Aos 13 anos, a fortuna dela é de US$ 3 milhões (R$ 9,5 milhões). Ela segue atuando, o que significa que essa fortuna só vai aumentar

Créditos: Reprodução

Rowan Blanchard

Rowan Blanchard é estrela da série Garota Conhece o Mundo. Quando assinou o contrato, aos 13 anos, faturava US$ 10 mil (R$ 31 mil) por episódio. Aos 15, o valor aumentou e agora há chance de rolar um filme, onde ela deve faturar US$ 150 mil (R$ 478 mil)

Créditos: Reprodução

Abigail Breslin

Ela completou 21 anos recentemente, mas Abigail Breslin começou a atuar quando tinha apenas 3 anos de idade. Seu papel em ‘The Little Miss Sunshine’ rendeu uma indicação ao Oscar aos 10 anos de idade, por isso não é surpresa que seu salário tenha disparado a partir daí. Quando tinha 15 anos, ela viveu uma personagem no filme animado Zambezia e teria levado US$ 65 mil por 4 horas de trabalho. Além disso, ela recentemente estrelou junto com Julia Roberts e Meryl Streep em Auguts: Osage County e seu contrato incluiu um adendo de que, se ela ganhasse um Oscar, ela receberia um bônus de US$ 50 mil.

Créditos: Reprodução

Dylan & Cole Sprouse

As gêmeas Olsen podem ser as gêmeas mais ricas do mundo atualmente, mas os gêmeos Sprouse seguiram bem os seus passos, desde que estrelaram O Paizão, com Adam Sandler. Depois disso, eles passaram a estrelar o próprio show na Disney, The Suite Life of Zack e Cody, e depois The Suite Life on Deck. Eles já são maiores de idade agora, mas em 2007 (aos 14 anos) eram os atores adolescentes mais bem pagos da Disney na TV, fazendo US$ 40 mil por episódio. Os gêmeos também lançaram sua própria marca, incluindo roupas e uma revista, através da empresa Gemins Olsen, Dualstar Entertainment.

Créditos: Reprodução

Angus T. Jones

O papel de Jake Harper, em Two and a Half Men, foi interpretado por Angus T. Jones desde que ele tinha 10 anos até os 20. Em suas duas últimas temporadas, ele estaria ganhando US$ 350 mil por episódio, tornando-o o adolescente mais bem pago na TV. Seu papel foi rebaixado para um personagem recorrente, mas ele não apareceu em um único episódio na temporada 11. Ele agora está freqüentando a faculdade, mas espera voltar a atuar em algum momento no futuro.

Créditos: Reprodução

Frankie Muniz

Quando a comédia Malcolm in the Middle começou, Frankie Muniz (Malcolm) ganhava US$ 30 mil por episódio. Mas à medida que a popularidade do show cresceu, ele ganhou uma indicação ao Emmy e ao Globo de Ouro e seu salário aumentou. Na temporada final, Muniz estava ganhando US$ 120 mil por episódio. Na carreira cinematográfica, fez Agente Cody Banks 1 e 2, no qual ganhou US$ 2 milhões e US$ 5 milhões, respectivamente.

Créditos: Reprodução

Miranda Cosgrove

Uma estrela infantil da Nickelodeon tornou-se rica com sua atuação em iCarly. Miranda Cosgrove teve seu primeiro grande papel no filme de Jack Black, Escola do Rock, quando tinha 10 anos. Mas na série de TV da Nick é que ela realmente começou a ganhar dinheiro. A série estreou em 2007. Até 2010, Cosgrove ganhou US$ 180 mil por episódio, tornando-se a segunda estrela infantil mais alta paga na TV na época. Ela foi listada como a atriz infantil mais bem paga na edição de 2012 do Guinness Book of World Records.

Créditos: Reprodução

