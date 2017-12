Dupla Zé Henrique & Gabriel anuncia separação após 21 anos juntos

Reprodução Zé Henrique & Gabriel

A dupla Zé Henrique e Gabriel anunciou que vai se separar e comunicou os fãs por meio de um comunicado postado no Instagram. Não há explicações sobre o motivo da separação, mas ambos cumprirão a agenda de shows até 30 de abril de 2018.

A dupla foi formada em 1996 em Caldas Novas, município de Goiás, gravou 10 álbuns e 4 DVDs. É dona de sucessos gravados ao lado de Chitãozinho & Xororó, Bruno e Marrone, Paula Fernandes, Maiara e Maraísa, Marília Mendonça e Gusttavo Lima. Zé Henrique é um dos principais compositores da música sertaneja e já fez músicas para o repertório de Zezé di Camargo e Luciano, e Leonardo.

Leia o comunicado na íntegra:

“Informamos que a dupla Zé Henrique e Gabriel tá com data marcada para encerrar a parceria. Iremos cumprir toda a agenda de compromissos até o dia 30 de abril de 2018. Entre risos e lágrimas, derrotas e vitórias foram quase 22 anos de história, 10 cd’s e 4 dvd’s.

Uma parceria firmada em sinceridade, respeito, amizade e muitas canções. Agradecemos a Deus, em primeiro lugar, por até aqui nos sustentar e nos permitir viver do que amamos. As nossas famílias que sempre nos apoiaram e também a todos os nossos fãs que fizeram o possível e até o impossível às vezes, para nos colocar no lugar que alcançamos. A toda equipe ZHG que se tornou uma família na estrada da vida.

A nossa gratidão aos contratantes e parceiros verdadeiros que sempre estiveram conosco na nossa caminhada, que nunca nos abandonaram e que sabem das lutas que enfrentamos. Aos radialistas e programas de TV que sempre acreditaram no nosso talento e ajudou a levar a nossa música para o Brasil. Aos escritórios que nos agenciaram antes de ter o nosso próprio, profissionais que muito nos ensinaram e nos ajudaram a construir nossa carreira.

Encerramos assim um ciclo, deixando um registro maravilhoso que é o DVD HISTÓRICO, mostrando um pouco da nossa trajetória, do carinho e das amizades que ganhamos durante esses anos. Agradecemos a cada artista que emprestou seu talento e sua grandiosidade para esse projeto incrível, são eles: Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano, Daniel, Bruno e Marrone, Paula Fernandes, Henrique e Juliano, Marília Mendonça, Gusttavo Lima, Matheus e Kauan, Maiara e Maraísa.

Nos cds anteriores tivemos grandes participações também dos queridos amigos: Sergio Reis, João Bosco e Vinicius, César Menotti e Fabiano, João Neto e Frederico, Israel e Rodolffo, Rio Negro e Solimões, Gino e Geno, Alexandre Pires e Jorge e Mateus.

Aos escritórios e gravadoras dos respectivos artistas, também o nosso muito obrigado.

Zé Henrique e Gabriel seguem cada um seu caminho, mas sempre torcendo e desejando o melhor um para o outro, em todas as áreas da vida, pois é assim que amigos e irmãos fazem.

Nininha Faria e Val Tinoco, nossa eterna gratidão!

Nosso carinho a todos e que Deus nos abençoe!”



Fonte: Vírgula UOL