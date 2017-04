Dupla promove a adoção de animais por meio de ilusões de ótica com sombras

Leia mais

Esses animais tem formato tão redondo que vão encher seu dia de …

Muita gente é dona de animais em potencial, mas alguns deles precisam de um pouco de inspiração para adotar. O fotógrafo Amol Jadhav e o diretor de arte Pranav Bhide criaram uma campanha para a World For All Animal Care And Adoptions, de Bombaim, Índia, e ganharam destaque em sites como Petapixel e Dodo, creditados como fontes pelo Bored Panda.

Usando iluminação e técnicas de enquadramento, a dupla fez uma série de retratos de ilusão de óptica que contêm duas imagens em um. Os artistas arranjaram seus retratos para criar uma forma de animal no espaço entre eles.

As pessoas ouviram a mensagem de Amol e Pranav. Em comparação com o ano passado, a participação do evento aumentou em 150% e isso levou a 42 adoções. O lema que inspirou a dupla: “há sempre espaço para mais. Adote”, agora está sendo levado para o mundo.

Fonte: Vírgula UOL