Dupla explosiva! BaianaSystem e Francisco, El Hombre animam 19ª edição da ‘Sexta Básica’

(Foto: divulgação) BaianaSystem e Francisco, El Hombre

Chegou o dia de pular e dançar até o corpo pedir arrego. BaianaSystem e Franciso, El Hombre, duas das bandas com os shows mais elogiados e explosivos da atualidade se apresentam na 19ª edição da Sexta Básica, plataforma musical que realiza festas, shows, eventos de rua, e acontece nesta sexta, 22, no Tropical Butantã, em São Paulo.

A noite ainda conta com o DJ e pesquisador cultural da festa, Thiago Costa, conhecido como Thiagão, que convida o produtor musical DJ Nalla e MiniStereo Público.

Os ingressos estão disponiveis no site: https://goo.gl/WvquMZ

SERVIÇO:

Sexta Básica com BaianaSystem e Francisco, El Hombre

Setlists: DJ Thiagão convida DJ Nalla e MiniStereo Público

Quando: 22 de junho (sexta-feira)

Local: Tropical Butantã – Av. Valdemar Ferreira, 93 (próximo ao Metrô Butantã)

Abertura da casa: 22h

Fonte: Vírgula UOL