Duda Castro relata agressões de Biel e interesse do cantor pelo Green Card

A modelo está preparando dossiê de mais de 400 páginas contra o cantor

A modelo Duda Castro contou sobre os constantes abusos físicos e emocionais que sofreu no relacionamento com o cantor Biel. “Só agora consegui entender que eu estava vivendo um relacionamento abusivo. Biel é uma pessoa completamente perturbada”, disse ela ao jornal EXTRA.

Duda preparou junto a advogados um dossiê de mais de 400 páginas, incluindo fotos e vídeos das agressões sofridas. O documento será apresentado à corte norte-americana no dia 30 de maio. Segundo a modelo, Biel se aproximou dela e investiu no relacionamento como forma de conseguir se legalizar nos Estados Unidos. “Numa briga que tivemos, comecei a gritar e ele chamou a polícia. Quando o policial chegou, ele disse: ‘quero essa mulher fora da minha casa. Só casei com ela pelo Green Card’”, relembrou Duda.

O casal se envolveu em uma briga na Páscoa desse ano e a confusão levou Duda à cadeia. A modelo ficou coberta de hematomas e o cantor precisou levar pontos para fechar um corte na cabeça. O caso será julgado pela corte dos Estados Unidos.

Nah Cardoso protagonizou o clipe Química, de Biel, fazendo par romântico com o cantor. Se na época do lançamento a internet já desconfiou de um clima entre os dois, agora que a youtuber postou um vídeo o entrevistando, tudo ficou mais escancarado. Durante a conversa, eles falam como se conheceram e como foi o convite para o clipe, até que a youtuber diz: “Sempre me perguntam se foi beijo técnico”. A dupla então tenta reproduzir o tal beijo, até que Biel responde: “Não dá cara. Não dá pra beijar língua”.

Fonte: Vírgula UOL