Duas pessoas sortudas vão poder conhecer o set da última temporada de ‘Game of Thrones’

Emilia Clarke

Dois sortudos vão poder conhecer o set da última temporada de Game of Thornes. E você pode participar, sendo aqui do Brasil, tá?! Ah, e tem mais! Quem te apresenta tudo é Emilia Clarke, a Daenerys Targaryen, Filha da Tormenta, a Não Queimada, Mãe de Dragões, etc.

Calma que a gente explica! Para participar, é preciso doar algum dinheiro para uma instituição de caridade escolhida pela Omaze (clique aqui). Vai ser realizado um sorteio das doações, portanto, quando mais doar, mais chances de ganhar. Quem ganhar, vai conhecer o set e ainda almoçar com a Emilia Clarke.

Confira o vídeo em que Emilia tenta mostrar o set:

Fonte: Vírgula UOL