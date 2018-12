Duas pessoas morrem e 12 são detidas em operações no Rio

Duas pessoas morreram em confronto com as tropas das Forças Armadas e 12 foram presas na operação desencadeada hoje (11) pelo Gabinete de Intervenção Federal (GIF) na segurança pública do Rio em 13 comunidades do Rio de Janeiro. A ação conta com 4,7 mil militares das Forças Armadas e segue em andamento, sem tem prazo para terminar.

Os militares atuam em comunidades de Bangu, Anchieta, Guadalupe, Colégio, Honório Gurgel, Vicente de Carvalho e Deodoro. Eles contam com o apoio de 60 policiais militares e 120 policiais civis, com a finalidade cumprir mandados de segurança. Na ação foram apreendidos dois fuzis automáticos e recuperados 22 carros roubados e seis motos, além de drogas e quatro pontos de desmanche de carros roubados.

Homens da equipe de Engenharia do Exército com auxílio de retroescavadeiras derrubaram oito barricadas colocadas por traficantes de drogas para impedir a entrada das forças de segurança do Estado, principalmente nos acessos às comunidades da Pedreira e do Chapadão, identificadas como as regiões do Rio para onde são levadas cargas de carretas e caminhões roubados nas rodovias federais Presidente Dutra e Rio-Petrópolis.

Fonte: Agência Brasil