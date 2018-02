Duas crianças morrem em incêndio na zona sul de São Paulo

Duas crianças morreram em São Paulo, nesta madrugada (13), após um incêndio em casa, na zona sul da capital, onde elas moravam. Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado do incêndio para a Rua Ministro Guimarães Natal, 126, no Campo Belo, foi recebido às 2h58. Dez viaturas foram utilizadas para combater as chamas.

Segundo informações apuradas pela TV Brasil, a mãe de Safira Moraes da Silva, de 1 ano, e Kamilly Vitória da Silva, de 5 anos, disse que estava em casa, com seus sete filhos, quando a faísca de uma tomada atingiu um colchão, provocando o incêndio. Com ajuda dos vizinhos, ela conseguiu retirar as crianças de casa, mas não conseguiu salvar Safira e Kamilly. A ocorrência foi registrada como incêndio e morte suspeita, no 16 Distrito Policial e será encaminhado para o 35 Distrito Policial, que investigará o caso.

Por meio de nota, a Defesa Civil informou que o incêndio atingiu cinco moradias em uma comunidade do Parque Jabaquara. “A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social está no local e ofereceu acolhimento a todos os envolvidos. Todos preferiram se alojar em casa de parentes. Onze destas pessoas aceitaram kits com cesta básica, colchão e cobertores oferecidos pela secretaria”.

Em seu Twitter oficial, os Bombeiros lamentaram as mortes. “Num dia em que o Brasil festeja, eles [familiares] lamentam essa perda. Oremos por eles”.

Fonte: Agência Brasil