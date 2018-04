Dua Lipa fala sobre ser artista mulher: “é preciso muito mais pra ser levada a sério”

Dua Lipa é capa da edição britânica da GQ em abril

Leia maisGretchen critica capa da Veja “bumbum caiu, cachê subiu”: …Mariana Goldfarb volta a morar com Cauã Reymond no Rio

Dua Lipa estará na edição de abril da edição britânica da revista GQ. Na publicação, ela falou sobre a dificuldade que enfrenta por ser uma mulher na indústria da música.

“Para uma artista mulher, é preciso muito mais para ser levada a sério se você não está sentada em um piano ou se não está tocando uma guitarra, sabe? Para um homem, as pessoas assumem imediatamente que eles mesmos escreveram suas próprias músicas, mas com as mulheres, acham que tudo foi feito para elas”, afirmou.

Dua Lipa é capa da edição britânica da GQ em abril

A cantora também falou da importância dos movimento contra o assédio. “Tenho sorte de nunca ter passado por qualquer tipo de assédio sexual. Mas eu acho que o movimento é muito importante”, disse.

“Tem sido enraizado em nossas cabeças que ‘garotos são garotos’, e que esse tipo de coisa é uma brincadeira inofensiva, que não é nada demais, e que a gente deve ignorar isso. Como os assobios! Para alguns não parece muito, mas afeta o seu humor, as pessoas ficam envergonhadas com a forma com que se vestem”, concluiu.

Dua Lipa é capa da edição britânica da GQ em abril

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Milk & Bone

Duo de Montreal que faz um som no estilo electropop misturado com R&B. O primeiro EP das minas, Little Mourning, é daqueles que pode ficar no repeat várias vezes sem enjoar.

Créditos: Reprodução/Facebook

Bo Rocha

Apesar do sobrenome, Bo Rocha é de Londres. Ela tem lançado alguns singles incríveis, como Tangerine Flake e Angel Eyes.

Créditos: Reprodução/Facebook

Shura

Shura lançou dois singles incríveis nesse ano, 2Shy e White Light (que ganhou um clipe que é uma verdadeira viagem). Ela tem lançado coisas soltas desde 2013, mas deve liberar um álbum completo ainda esse ano.

Créditos: Reprodução/Facebook

Kiiara

Numa vibe meio Ellie Goulding meets Lorde, Kiiara arrasou com o seu primeiro EP Meet Me In The Cornfield.

Créditos: Divulgação

Fletcher

Apesar de ter participado do reality X Factor em 2011, foi recentemente que Fletcher resolveu seguir a carreira solo. O último single lançado por ela é o explosivo War Paint, e uma galera tem comparado o seu som ao da Tove Lo.

Créditos: Reprodução/Facebook

Låpsley

A britânica Låpsley gravou um EP no próprio quarto que foi o maior sucesso. Em seguida, Understudy, um EP um pouquinho mais produzido, fez ainda mais barulho.

Créditos: Divulgação

Phoebe Ryan

Phoebe Ryan surgiu com um cover de R. Kelly e Miguel e se tornou aposta do novo pop.

Créditos: Reprodução/Facebook

Sam Bruno

A Sam Bruno faz a vibe misteriosa, então não se sabe muito dela além de que ela tem a co-autoria de uma música gravada pelo Kanye West em 2012. Search Party, seu primeiro single, faz parte da trilha sonora do filme Cidades de Papel, com a Cara Delevingne.

Créditos: Reprodução/Facebook

Tei Shi

Valerie Teicher, a Tei Shi, nasceu na Argentina, mas mora no Brooklyn. Ela faz uma mistura de shoegaze, indiepop e R&B e foi convidada pelos britânicos do Glass Animals para cantar em Holiest, música deles do álbum Gooey.

Créditos: Reprodução/Facebook

Eves The Behavior

A australiana Eves The Behavior arrasou com o single Electrical. Vale a pena ficar ligado nas novidades dessa mina.

Créditos: Reprodução/Facebook

Milk & Bone

Duo de Montreal que faz um som no estilo electropop misturado com R&B. O primeiro EP das minas, Little Mourning, é daqueles que pode ficar no repeat várias vezes sem enjoar.

Créditos: Reprodução/Facebook

Bo Rocha

Apesar do sobrenome, Bo Rocha é de Londres. Ela tem lançado alguns singles incríveis, como Tangerine Flake e Angel Eyes.

Créditos: Reprodução/Facebook

Shura

Shura lançou dois singles incríveis nesse ano, 2Shy e White Light (que ganhou um clipe que é uma verdadeira viagem). Ela tem lançado coisas soltas desde 2013, mas deve liberar um álbum completo ainda esse ano.

Créditos: Reprodução/Facebook

Kiiara

Numa vibe meio Ellie Goulding meets Lorde, Kiiara arrasou com o seu primeiro EP Meet Me In The Cornfield.

Créditos: Divulgação

Fletcher

Apesar de ter participado do reality X Factor em 2011, foi recentemente que Fletcher resolveu seguir a carreira solo. O último single lançado por ela é o explosivo War Paint, e uma galera tem comparado o seu som ao da Tove Lo.

Créditos: Reprodução/Facebook

Låpsley

A britânica Låpsley gravou um EP no próprio quarto que foi o maior sucesso. Em seguida, Understudy, um EP um pouquinho mais produzido, fez ainda mais barulho.

Créditos: Divulgação

Phoebe Ryan

Phoebe Ryan surgiu com um cover de R. Kelly e Miguel e se tornou aposta do novo pop.

Créditos: Reprodução/Facebook

Sam Bruno

A Sam Bruno faz a vibe misteriosa, então não se sabe muito dela além de que ela tem a co-autoria de uma música gravada pelo Kanye West em 2012. Search Party, seu primeiro single, faz parte da trilha sonora do filme Cidades de Papel, com a Cara Delevingne.

Créditos: Reprodução/Facebook

Tei Shi

Valerie Teicher, a Tei Shi, nasceu na Argentina, mas mora no Brooklyn. Ela faz uma mistura de shoegaze, indiepop e R&B e foi convidada pelos britânicos do Glass Animals para cantar em Holiest, música deles do álbum Gooey.

Créditos: Reprodução/Facebook

Eves The Behavior

A australiana Eves The Behavior arrasou com o single Electrical. Vale a pena ficar ligado nas novidades dessa mina.

Créditos: Reprodução/Facebook

Mais galerias

Gorillaz em São Paulo

Depeche Mode no Allianz Parque, em SP

Christina Aguilera sem maquiagem na Paper Magazine

Mais galerias

Gorillaz em São Paulo

Depeche Mode no Allianz Parque, em SP

Christina Aguilera sem maquiagem na Paper Magazine

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-992849’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL