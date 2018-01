Dua Lipa em dose dupla! Cantora lança clipe incrível e todo coreografado para música ‘IDGAF’

Reprodução Dua Lipa

Dua Lipa lançou nesta sexta-feira (12) o clipe da música IDGAF. No vídeo, duas versões da cantora se enfrentam por meio da dança.

A música fala sobre superar aquele seu crush. E, com a dança, Dua quer mostrar a luta que cada pessoa tem dentro de si.

O vídeo tem direção artística de Henry Scholfield & Mosaert (Paul Van Haver and Luc Junior Tam). O clipe está entre os vídeo em alta no Youtube e já tem mais de 450 mil visualizações. Confira:

Fonte: Vírgula UOL