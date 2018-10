Drake quebra outro recorde dos Beatles com maior número de singles no Top 10

Drake

Leia maisJonathan Wilson: guitarrista do Roger Waters fala de carreira …Mãe de trigêmeos compartilha corpo pós-parto na web: “quase me …

Drake adora quebrar recordes e isso não é novidade. Desta vez, o rapper voltou a quebrar uma marca dos Beatles.

Drake agora é o cantor com o maior número de hits emplacados no Top 10, superando os Beatles.

A faixa responsável por coroar o cantor foi MIA, parceria com Bad Bunny. Na lista, ainda estão Walk It Talk It, Nonstop, Emotionless e Nice For What.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Rihanna e Drake, a novela

A dupla explosiva

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

E esses dois, hein? A gente sabe que vem um rolando um feeling há anos entre a Rihanna e o Drake, mas eles nunca cravam nada. RiRi terminou com o cara em 2010 e, desde então, eles cultivam essa amizade colorida, aí.

Créditos: Twitter/Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

O que dizer das sarradas do clipe ‘Work’?

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

Namore alguém que se olhe como Rihanna e Drake se olham

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

ops na frente de todo mundo não

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

ops na frente de todo mundo não

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

Rihanna e a tattoo em homenagem a Drake

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

Rihanna e Drake em clipe

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

Rihanna e Drake em show

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

Rihanna e Drake sempre juntos

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

Smack

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

Rihanna, Drake e um pipoquinha

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

Tira os olhos Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

Será que RiRi pensa em Drake?

Rihanna e Drake, a novela

Será que Drake pensa em RiRi?

Créditos: Reprodução/Idolator

Rihanna e Drake, a novela

RiRi é sempre segura de si

Rihanna e Drake, a novela

Mas quando recebe elogios de Drake…

Rihanna e Drake, a novela

RiRi até tenta disfarçar…

Rihanna e Drake, a novela

… mas se derrete

Rihanna e Drake, a novela

A dupla explosiva

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

E esses dois, hein? A gente sabe que vem um rolando um feeling há anos entre a Rihanna e o Drake, mas eles nunca cravam nada. RiRi terminou com o cara em 2010 e, desde então, eles cultivam essa amizade colorida, aí.

Créditos: Twitter/Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

O que dizer das sarradas do clipe ‘Work’?

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

Namore alguém que se olhe como Rihanna e Drake se olham

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

ops na frente de todo mundo não

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

ops na frente de todo mundo não

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

Rihanna e a tattoo em homenagem a Drake

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

Rihanna e Drake em clipe

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

Rihanna e Drake em show

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

Rihanna e Drake sempre juntos

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

Smack

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

Rihanna, Drake e um pipoquinha

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

Tira os olhos Justin Bieber

Créditos: Reprodução

Rihanna e Drake, a novela

Será que RiRi pensa em Drake?

Rihanna e Drake, a novela

Será que Drake pensa em RiRi?

Créditos: Reprodução/Idolator

Rihanna e Drake, a novela

RiRi é sempre segura de si

Rihanna e Drake, a novela

Mas quando recebe elogios de Drake…

Rihanna e Drake, a novela

RiRi até tenta disfarçar…

Rihanna e Drake, a novela

… mas se derrete

Mais galerias

Flerte: Anitta e James Rodriguez no Instagram

Patrícia Poeta na Women’s Health

Relato da modelo Jessica Aronis

Mais galerias

Flerte: Anitta e James Rodriguez no Instagram

Patrícia Poeta na Women’s Health

Relato da modelo Jessica Aronis

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1142786’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL