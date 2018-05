Drake deixa de seguir Rihanna no Instagram após ela dizer que não são mais amigos

(Foto: reprodução) Rihanna e Drake no Brit Awrads 2016

Parece que o Drake ficou realmente chateado por Rihanna dizer publicamente que não são mais amigos. Tanto que ele parou de segui-la no Instagram, informa o Metro UK nesta quarta, 9.

Em recente entrevista para a Vogue, Rihanna falou “Não temos uma amizade agora, mas também não somos inimigos” ao ser questionada sobre sua relação com o rapper.

RiRi e Drake trabalharam juntos nas canções Work e Take Care. No VMA de 2016, ele se declarou a ela frente às câmeras e os rumores de um romance entre os dois só cresceram. Mas após isso o relacionamento seguiu ladeira abaixo.

Atualmente Rihanna namora o empresário saudita Hassan Jameel. Fila que anda, baby!

