Dr. Luke nega acusação feita por Kesha de que ele estuprou Katy Perry

Dr. Luke

Kesha teria dito a Lady Gaga que Katy Perry foi estuprada por Dr. Luke, segundo informações publicadas em uma matéria do The Blast. A história tomou uma proporção tão grande, que o produtor decidiu se pronunciar.



“A própria Katy Perry confirmou que Dr. Luke não a estuprou. As acusações de Kesha do contrário – assim como as outras mentiras ultrajantes sobre Dr. Luke – são sem fundamento e irresponsáveis, e são desrespeitosas para Katy Perry e Dr. Luke. Em seu processo difamatório contra Kesha, Dr. Luke busca reparações pelo dano causado por essas maliciosas falsidades”, afirmaram os advogados dele.

A acusação teria surgido durante uma troca de mensagens da cantora com a Gaga. Dr. Luke também negou que teria dado drogas para a cantora contra sua vontade.

Fonte: Vírgula UOL