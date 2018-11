Doze membros da tropa de intervenção ficam feridos em acidente no Rio

Doze militares do Exército Brasileiro ficaram feridos na tarde de hoje (7) quando um comboio de viaturas do Comando Conjunto das Forças Armadas, que participaria de um patrulhamento regular nas comunidades de São Gonçalo, envolveu-se em acidente na BR-101, perto do bairro Jardim Catarina, região metropolitana do Rio de Janeiro.

O comboio era constituído por um caminhão de transporte da tropa e por dois carros blindados, modelo Guarani. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão que vinha na frente no comboio tombou na pista, por volta das 13h30, e os dois blindados que vinham atrás acabaram batendo no carro que estava à frente.

Os militares feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual Alberto Torres e para a Policlínica do Exército, em Niterói.

De acordo com o Comando Militar do Leste (CML), nenhum militar corre risco de morte. Um deles permanece em observação, com dores abdominais, e tem seu quadro clínico do militar investigado pela equipe médica.

Em nota, o CML informou que as investigações preliminares sobre o acidente indicam que houve falha mecânica. O Exército instaurou um inquérito policial militar (IPM) para esclarecer as causas do acidente.

Fonte: Agência Brasil