Dornelles diz que dará prosseguimento à transição no Rio

O vice-governador do Rio , Francisco Dornelles, informou (29), em nota, que dará prosseguimento aos trabalhos de transição de governo. O governador fluminense, Luiz Fernando Pezão, cujo mandato se encerra em deste ano, foi preso na manhã desta quinta-feira pela Polícia Federal, na operação denominada Boca de Lobo, uma nova fase da Operação Lava Jato.

Dornelles, que assume interinamente o governo, disse que manterá todas as ações previstas no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do estado.

O governador eleito, Wilson Witzel, que assumirá em 1º de janeiro de 2019, divulgou nota à imprensa em que diz que a transição não será afetada pela prisão de Pezão. “A equipe do governador eleito seguirá trabalhando para mudar e reconstruir o Rio ”, diz a nota.