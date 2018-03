Dono reencontra gato após bicho ficar 14 anos desaparecido

Humane Society of the Treasure Coast/Facebook Gato e dono se reencontram após 14 anos



Um gato da Flórida desaparecido por 14 anos foi encontrado e devolvido para seu dono Fort Pierce, na Flórida, Estados Unidos. Perry Martin, um militar aposentado achou que havia perdido seu amado gato laranja, Thomas Jr., apelidado de T2, para sempre.

O caso desaparecimento do felino ocorreu durante o furacão Jeanne, em 2004. Mas só agora, graças a um microchip embutido sob a pele do gato, a Humane Society of the Treasure Coast foi capaz de finalmente encontrá-lo.

“Eles disseram: ‘Perry, o que você faria se disséssemos que T2 estava vivo?’ Eu disse: ‘Eu provavelmente diria a você, você estava louco porque ele morreu há muito, muito tempo atrás”, disse Martin à WPTV, afiliada da rede de TV aberta dos EUA NBC.

