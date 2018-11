Domingo indie: Warpaint, Mercury Rev, Deerhunter e mais tocam no Balaclava Fest

(Foto: Mia Kirby/ divulgação) Warpaint

Domingo combina com trilha sonora bonita, sofisticada, leve e melancólica. É por isso que o Balaclava Fest, que rola dia 4 de novembro na Audio, em São Paulo, é o melhor lugar para você estar. No evento vão rolar os shows internacionais de Warpaint, Mercury Rev, Deerhunter e Barbagallo, grandes nomes do indie mundial.

As garotas norte-americanas do Warpaint são conhecidas e muito queridas do público brasileiro, e por isso encerram o festival. Já o Mercury Rev, expoente da cena indie-psicodélica dos anos noventa volta ao país após uma década com um show pra lá de especial: vão tocar o clássico álbum Deserter’s Songs na íntegra.

No ineditismo em terras tupiniquins está a banda americana Deerhunter. Com músicas melancólicas e cheias de guitarras, o grupo é muito esperado pelos brasileiros há anos. Outro que se apresenta pela 1ª vez no país é o francês Barbagallo, projeto solo de Julien Barbagallo, também conhecido por ser baterista da banda indie-psicodélica Tame Impala.

Das atrações nacionais, se apresentam o paranaense Jaloo, os paulistanos Metá Metá, os curitibanos Marrakesh e os mineiros Moons.

O festival terá dois palcos, áreas de convivência e alimentação. Confira os horários:

SERVIÇO:

Balaclava Fest – com Warpaint, Deerhunter, Mercury Rev, Barbagallo, Metá Metá, Jaloo, Marrakesh e Moons

Quando: 4 de novembro – domingo

Onde: Audio – Av. Francisco Matarazzo, 694 – Barra Funda – São Paulo – SP

Abertura da casa: 16h00

Classificação: 16 anos

Ingressos online: www.ticket360.com.br – ou na bilheteria da Audio (de segunda a sábado das 13h às 20h)

