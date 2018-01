Dolores O’Riordan iria gravar nova versão de ‘Zombie’ no dia de sua morte

(Foto: reprodução)

Leia maisAos 46 anos, morre Dolores O’Riordan, vocalista do The …Produtor diz que Dolores O’Riordan, do The Cranberries, deixou …

Ainda não se sabe o motivo da morte repentina de Dolores O’Riordan nesta segunda, 15, mas foi revelado o que ela iria fazer no dia em que faleceu: a vocalista do The Cranberries estava em Londres para gravar uma nova versão da música Zombie, um dos maiores hits da banda.

Dolores iria se encontrar com o grupo Bad Wolves em um estúdio para registrar a nova versão, mas morreu antes. O vocalista do grupo, Tommy Vext, explicou em um post do Facebook: “Estamos chocados e tristes com a notícia da morte de Dolores, apenas algumas horas antes dela gravar os vocais para a nossa versão de ‘Zombie’”.

O músico continuou: “Nós sempre tivemos um profundo respeito por ela como artista e vocalista, e ela nunca teve medo de expor sua alma em suas músicas e letras. ‘Zombie’ é uma música incrivelmente pessoal e, apesar de sermos uma banda de hard rock, sempre sentimos que a crueza e a honestidade que ela projetava no palco e em suas músicas era algo a que todas as bandas deveriam aspirar, independentemente do gênero.

Quando ouvimos que ela gostou da nossa versão e queria cantar nela, foi o maior elogio que uma nova banda, ou qualquer banda, poderia ter recebido. Nossos corações estão devastados por não conseguirmos realizar essa parceria e nossas mais profundas condolências estão com sua família, amigos, entes queridos e fãs na Irlanda e em todo o mundo. Espero que ainda possamos deixá-la orgulhosa ao compartilhar a nossa versão de ‘Zombie’ com o mundo.”

Confira o post abaixo:

Dolores O’Riordan, do The Cranberries

1 de 17

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

Dolores O’Riordan, do The Cranberries

Créditos: reprodução

Dolores O’Riordan, do The Cranberries

Créditos: reprodução

Dolores O’Riordan, do The Cranberries

Créditos: reprodução

Dolores O’Riordan, do The Cranberries

Créditos: reprodução

Dolores O’Riordan, do The Cranberries

Créditos: reprodução

Dolores O’Riordan, do The Cranberries

Créditos: reprodução

Dolores O’Riordan, do The Cranberries

Créditos: reprodução

Dolores O’Riordan, do The Cranberries

Créditos: reprodução

Dolores O’Riordan, do The Cranberries

Créditos: reprodução

Dolores O’Riordan, do The Cranberries

Créditos: reprodução

Dolores O’Riordan, do The Cranberries

Créditos: reprodução

Dolores O’Riordan, do The Cranberries

Créditos: reprodução

Dolores O’Riordan, do The Cranberries

Créditos: reprodução

Dolores O’Riordan, do The Cranberries

Créditos: reprodução

Dolores O’Riordan, do The Cranberries

Créditos: reprodução

Dolores O’Riordan, do The Cranberries

Créditos: reprodução

Dolores O’Riordan, do The Cranberries

Créditos: reprodução

Mais galerias

Música

Shows mais esperados de 2018

Música

Jonghyun, integrante do grupo de k-pop SHINee

Música

10 discos de 2017 que você precisa ouvir

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL