Dolce & Gabbana lança linha de eletrodomésticos inspirada na Sicília

A grife Dolce & Gabbana juntou forças com a marca italiana Smeg para criar uma linda linha de eletrodomésticos inspiradas na Sicília.

A coleção se chama Sicily Is My Love e tem batedeiras, liquidificadores, espremedores, torradeiras e até geladeiras decoradas com estampas inspiradas no universo siciliano, cheio de limões e figos. Tudo pintado à mão e colorido, tá?!

#DGSICILYISMYLOVE Take a look at everyone experimenting with our #DGSMEG products. Uma publicação compartilhada por Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) em Abr 5, 2017 às 8:47 PDT

Confira:

Fonte: Vírgula UOL