Dois suspeitos morrem em confronto com a polícia em Angra dos Reis

A implantação do Disque-Denúncia na cidade de Angra dos Reis, no sul fluminense, possibilitou à polícia chegar aos criminosos que agem na região. A onda de violência que tomou conta da cidade, conhecida por suas ilhas e a Baía da Ilha Grande, com mais de 100 praias, vem sofrendo com a briga entre duas facções criminosas pelo controle dos pontos de venda de drogas na cidade. No confronto com os policiais dois criminosos morreram e dois foram presos. Foram apreendidas duas armas pelos policiais do 33º batalhão da Polícia Militar (PM).

De acordo com os policiais, a denúncia informava que traficantes armados utilizavam um veículo vermelho para circular em alguns pontos de acessos da comunidade do Frade e, com essa informação, os PMs encontram um veículo da marca Hyundai, citado na denúncia, transitando na Avenida Prefeito João Gregório Galindo, próximo ao centro de Angra dos Reis.

Após os ocupantes do veículo receberem ordem de parar, efetuaram disparos de pistola contra os policiais e dois bandidos morreram. Outros dois, identificados como Nilson Rodrigo de Almeida e Felipe de Oliveira Rodrigues foram presos e os agentes apreenderam ainda dois rádios transmissores e duas pistolas. A ocorrência foi registrada na 166ª delegacia policial, em Angra.

Denúncia

A população de Angra dos Reis conta agora com o Disque Denúncia e, para delatar qualquer atividade ilícita no munícipio, basta ligar para o 0300 253 1177, que tem custo de uma ligação local ou fazer sua denúncia por meio do aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”, onde é possível enviar fotos e vídeos, sempre com a garantia do anonimato.

Fonte: Agência Brasil