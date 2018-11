Dois policiais da escolta de Bolsonaro se acidentam em deslocamento

Dois policiais militares do Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM) sofreram um acidente (6). Eles faziam a escolta da comitiva que levava o presidente eleito Jair Bolsonaro até a Base Aérea do Galeão para embarcar com destino a Brasília

De acordo com a PM, o acidente com os dois batedores ocorreu na Linha Amarela, principal via de ligação entre a Barra da Tijuca, onde mora Bolsonaro, e a Linha Vermelha, que dá acesso ao Galeão.

Ainda segundo a PM, os dois batedores integram o Grupamento Tático de Motociclistas do batalhão. Um deles foi atendido pelo Corpo de Bombeiros no próprio local e o segundo, encaminhado para o Hospital Central da Polícia Militar. Não há informação sobre o estado de saúde do policial internado.

Bolsonaro chegou à Base Aérea do Galeão às 6h e, pouco depois das 7h, decolou para Brasília. Ele já está na capital federal, onde cumpre agenda de dois dias.

Fonte: Agência Brasil