Dois militares do Exército são presos em carro com armamento pesado

Dois militares do Exército e mais seis pessoas foram presas por policiais militares do 34° batalhão da Polícia Militar (Belford Roxo) no fim da noite de ontem (21), na Rodovia BR 493, altura do Distrito do Vale das Pedrinhas, em Guapimirim, na Baixada Fluminense. O grupo transportava armamento pesado, como espingarda, rifle, granadas e munição em um carro com placa clonada.

Os policiais faziam um patrulhamento de rotina, quando avistaram um carro modelo Gol saindo de uma estrada de terra batida. Os ocupantes tentaram fugir dos militares, mas foram detidos. Dentro do veículo estavam oito homens espremidos no carro e portando armamento pesado.

Foram encontradas oito armas, entre elas revólveres, pistolas, uma espingarda e um rifle, além de quatro granadas de fumaça, munição de diferentes calibres, seis celulares, uma algema, três rádios de comunicação, sete toucas-ninja e dois coletes à prova de balas.

Em nota, o Comando Militar do Leste (CML) informou que os dois militares foram presos em flagrante por suspeita de cometimento de crime comum e que, após a lavratura da ocorrência na delegacia de polícia, serão transferidos para unidade militar carcerária onde ficarão à disposição da Justiça comum, aguardando julgamento..

Os militares do Exército presos são: Matheus Pereira de Souza, de 23 anos, e Leonardo da Silva Lessa Gonçalves, de 24. Os outros ocupantes do carro foram identificados pela Polícia Civil, como Cristiano Galdino Caldeira Souza, de 20 anos; Anderson Barbosa de Carvalho, de 31; Felipe Braga Conceição, de 29; Rafael Conceição de Carvalho, de 26; Luciano Araujo Gomes da Silva, de 34; e Luiz Costa de Lima Neto, de 23.

Fonte: Agência Brasil