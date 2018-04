Dois milhões de veículos devem circular nas rodovias de SP no feriado

Cerca de 2 milhões de veículos devem circular pelas rodovias estaduais sob concessão que dão acesso à região metropolitana de São Paulo, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). A estimativa é que o fluxo de veículos nos 8,3 mil quilômetros de rodovias aumente hoje (27) e a manhã de sábado (28).

Litoral Sul

Entre 190 e 230 mil veículos devem deixar a capital paulista em direção ao litoral do estado pelo Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), entre hoje e as 23h59 de terça-feira (1º). O maior volume de veículos em direção ao litoral deve ocorrer no sábado (28), entre 7h e 18h, e, se necessário, também no domingo (29), das 10h às 12h. Durante esta operação, os veículos que seguirem em direção ao litoral poderão utilizar as pistas sul e norte da Via Anchieta e também a pista sul da Rodovia dos Imigrantes.

No retorno dos motoristas em direção a São Paulo, o tráfego deve se intensificar na tarde de domingo (29), a partir das 19h, quando está prevista a implantação da Operação Subida, que permanecerá em vigor até as 22h. Já os condutores que deixarem para subir a serra na terça-feira (1º) contarão com a Operação Subida implantada a partir das 10h com previsão de encerramento às 20h. Nesta operação, a subida será feita pelas duas pistas da Rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da Via Anchieta.

A inversão de sentido das rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes, durante essas operações de tráfego, ocorre apenas no trecho de serra – entre o km 40 e o km 55 da Via Anchieta, e do km 40 ao km 57 da Rodovia dos Imigrantes.

Vale do Paraíba

A previsão de tráfego da Ecopistas, concessionária das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, para o feriado é que entre 840 mil e 910 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio, nos dois sentidos, entre sexta e terça-feira. As rodovias dão acesso a cidades do Vale do Paraíba.

Para a praça de pedágio de Itaquaquecetuba, na Rodovia Ayrton Senna, a expectativa é que entre 180 mil e 222 mil veículos deixem a capital com destino ao interior e às praias do litoral norte. Ao longo do feriado prolongado, no sentido interior, a movimentação deve ser maior das 10h às 14h de sábado. Em direção à capital, a previsão é que o tráfego seja mais intenso entre 12h e 19h de terça-feira.

Litoral Norte

Na Rodovia dos Tamoios, cerca de 117 mil veículos devem utilizar as pistas rumo ao litoral norte do estado durante o fim de semana prolongado. A operação especial teve início hoje, desde as 13h, com a implantação de uma faixa adicional na pista de descida do trecho de serra (do km 68 ao km 81), que ficará disponível até as 17h de amanhã. Para o retorno do feriado, na terça-feira, a pista de subida voltará a ter sua configuração normal, com duas faixas de rolamento e a pista de descida com uma faixa.

Interior

A previsão é que até 830 mil veículos passem pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes entre saída da capital paulista e a chegada, de hoje até terça-feira. No sábado, a expectativa de maior movimento é entre as 9h e as 14h. Para a viagem de retorno, o período de maior fluxo será das 11h às 22h de terça-feira.

O Sistema Castello Branco-Raposo Tavares deve receber 550 mil veículos durante o feriado. A concessionária das rodovias, ViaOeste, espera tráfego intenso na sexta-feira até as 23h no sentido interior. E no sábado, entre as 8h e as 15h, também para quem segue para o interior. Para o retorno à capital, na terça, a previsão é de fluxo intenso das 10h às 23h.

Rodoanel

No Rodoanel, cerca de 516 mil veículos devem passar pelo Trecho Sul e 162 mil pelo Trecho Leste. Desses, a previsão é que 172 mil veículos deverão utilizar a via para descida ao litoral (sentido Anchieta e Imigrantes). Os períodos de maior fluxo devem ser hoje, até 21h; no sábado, entre as 10h e as 12h e entre as 16h e as 21h; e na terça-feira, das 7h às 10h e das 16h às 21h.

No Trecho Oeste, estima-se que cerca de 850 mil veículos utilizem a rodovia até terça-feira. O maior movimento deve ser registrado hoje, até as 21h, sentido litoral sul (entre Castello e Raposo). Na volta do feriado, a previsão é de tráfego normal em ambos os sentidos.

