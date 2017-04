Dois frigoríficos de MT são interditados pelo Ministério da Agricultura

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), comandado por Blairo Maggi – ex-governador e Senador por Mato Grosso -, interditou o frigorífico Vale Alimentos Ltda, localizado na Passagem da Conceição, em Várzea Grande.

Fechado na última sexta-feira (07), a interdição, de acordo com o Mapa, ocorreu por problemas nos autocontroles, lançamentos de dados e identificação de produtos.

A denúncia contra a empresa foi realizada pelo empresário Hélcio Antônio Nalesso Júnior, proprietário da Carnes Forteboi Ltda. Segundo Boletim de Ocorrência registrado por Hélcio, os responsáveis pela Vale Alimentos estavam utilizando o código de barras de sua empresa e até o seu número de Inspeção do Serviço Federal (SIF).

O documento realizado por um técnico do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sipoa), revela que foram detectados vários problemas no frigorífico, como o reprocessamento de produtos fora da data de validade, que eram devolvidos por clientes.

E ainda cita que o frigorífico fez uso de conservante na carne moída e ainda fraudava o controle de adição de água nas proteínas.

Outro frigorífico que foi interditado em Mato Grosso foi a Intercontinental Foods – Comércio de Alimentos Ltda -, em Rondonópolis (a 218 km de Cuiabá).

O Mapa informou que a empresa foi interditada em 24 de março por falhas nos controles internos, processamento de produtos, rótulos e estocagem de produtos. O ministério esclareceu, no entanto, que nenhuma das interdições estão relacionadas com a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. (Com informações do Site Oficial do Mapa)