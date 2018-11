Dois corpos são resgatados de helicóptero que caiu na Mantiqueira

O Corpo de Bombeiros resgatou dois corpos do helicóptero que caiu ontem (24) na Serra da Mantiqueira, no Pico do Itapeva, próximo a Campos do Jordão, em São Paulo. O 11º Grupamento dos Bombeiros de São Paulo trabalha para resgatar outros quatro corpos de pessoas que também embarcaram em voo que saiu de Itapira, também interior paulista.

Estavam a bordo a acionista e vice-presidente do Conselho do Laboratório Cristália, Kátia Stevanatto Sampaio, junto de seu marido, Paulo Sampaio, além do marceneiro Ronoel Sholl e a arquiteta Leticia Telles. No comando da aeronave estavam os pilotos Antonio Landi Neto e Juliano Martins Perizato.

Desde a manhã de hoje (25), 23 bombeiros, Defesa Civil, Força Aérea Brasileira e Polícia Científica trabalham na área do acidente, que está isolada por medidas de segurança, estabilizando os escombros para resgate dos corpos.

Por volta das 10h, o helicóptero PT-FPS saiu de Itapira com destino a Campos do Jordão, com chegada prevista para 11h, quando a aeronave perdeu contato, segundo informações do Laboratório Cristália, que lamentou, em nota, o acidente.

