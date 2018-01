Doente, campeão da Copa de 78 atacante René ‘Loco’ Houseman choca Argentina

Reprodução/Twitter René ‘Loco’ Houseman

Leia maisIsso é Brasil! Gato de óculos andando em moto rouba cena em …

Magro e debilitado, o ex-atacante da seleção argentina René ‘Loco’ Houseman, campeão da Copa do Mundo de 1978, foi fotografado , sentado em uma calçada, esperando a abertura dos portões para ver o jogo entre Huracán e River Plate, em frente ao estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires.

A postagem do jornalista Martin Perazzo desencadeou uma corrente pelo atleta, que tem 64 anos e luta contra um câncer, descoberto há três meses.

Uma ameaça de bomba provocou atraso de duas horas no início da partida. Houseman foi o camisa 9 da mítica seleção argentina, que tinha craques como Daniel Passarella, Fillol e Kempes. Jogando em casa, o time venceu o primeiro mundial do país.

René ‘Loco’ Houseman

1 de 9

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

René 'Loco' Houseman

René ‘Loco’ Houseman

Créditos: Divulgação

René 'Loco' Houseman

René ‘Loco’ Houseman

Créditos: Divulgação

René 'Loco' Houseman

René ‘Loco’ Houseman

Créditos: Divulgação

René 'Loco' Houseman

René ‘Loco’ Houseman

Créditos: Divulgação

René 'Loco' Houseman

René ‘Loco’ Houseman

Créditos: Divulgação

René 'Loco' Houseman

René ‘Loco’ Houseman (à dir.)

Créditos: Divulgação

René 'Loco' Houseman

René ‘Loco’ Houseman

Créditos: Divulgação

René 'Loco' Houseman___

René ‘Loco’ Houseman, em pé, segundo da dir. para esq.

Créditos: Divulgação

René 'Loco' Houseman

René ‘Loco’ Houseman

Créditos: Divulgação

Mais galerias

Famosos

Ronda Rousey

Famosos

Luana Piovani

Famosos

Fazendo topless, Kim Kardashian posa para ensaio sensual

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL