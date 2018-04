DJ Avicii, que morreu aos 28 anos, deixou R$ 295 milhões

DJ Avicii

Leia maisMorre DJ Avicii, aos 28 anos

O sueco DJ Avicii, nascido Tim Bergling, que morreu aos 28 anos, tinha um patrimônio líquido de US$ 85 milhões (R$ 295 milhões), de acordo com o site Celebrity Net Worth. Grande parte de sua fortuna veio de aparições em clubes e festivais. Só em 2014, segundo a Forbes, Avicii faturou US$ 28 milhões (R$ 97 milhões).

Avicii foi encontrado morto em Muscat, Omã na sexta (20). O DJ começou a produzir nos anos 2000, mas teve seu primeiro grande momento com Levels, lançada em 2011 e que alcançou o primeiro lugar na parada de músicas do Billboard Dance Club.

Ele alcançou novos níveis de sucesso em 2013 com Wake Me Up, que alcançou o quarto lugar na parada da Billboard Hot 100. Ela se tornou a primeira música eletrônica a vender mais de 4 milhões de unidades nos EUA, segundo a Forbes, e alcançou mais de 1,4 bilhão de visualizações no YouTube.

Somando-se ao patrimônio líquido da Avicii está sua casa de cinco quartos e sete banheiros em Hollywood Hills, que ele comprou em 2013, de acordo com The Pinnacle List. Ele comprou a casa por US$ 15,55 (R$ 54 milhões), segundo o site de compra e venda de imóveis Redfin.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

10 mandamentos para ser um top DJ de EDM – 1 – Saber animar a galera

Falar “put your fucking hands up” em pelo menos duas linguas (português e inglês) é o mínimo pra quem estiver em turnê mundial

Créditos: Reprodução

2 – Ser diferente

Incorpore alguns extras na sua apresentação. Pode ser jogar champanhe (ou bolo) na galera, usar uma máscara de gorila, tirar a camisa e mostrar o tanquinho. Isso será sua marca registrada.

Créditos: Reprodução

3 – Tem que deixar a marca

Crie um logo bombástico para o seu nome. Você não é apenas um DJ, é uma marca também, lembra?

Créditos: Reprodução

4 – Dropar é o que interessa

O mantra da sua vida não serão mixagens perfeitas. Troque isso por bruscas quebradas na música, o drop, em seguida engate com um momento quebradeira pra todo mundo se acabar de dançar. Obrigatório ter pelo menos um drop por música do seu set.

Créditos: Reprodução

5 – Criar a maior onda visual

Combinar com a boate ou festival o momento chuva de papel picado e estrobo (especialmente durante o drop). Canhão de fumaça também é recomendável

Créditos: Reprodução

6 – Fazer movimentos friamente calculados

Trabalhar muito bem movimentos de braço dando socos pra cima (usando um braço só) e braços abertos tipo Jesus (o Cristo, não o Luz)

Créditos: Reprodução

7 – Atue muito!

Lição fundamental: conheça as letras da música como se você fosse participar de um concurso mundial de Dubsmash. Duble como se não houvesse amanhã.

Créditos: Reprodução

8 – Tenha um "shape" sarado

Na academia, capriche muito nos exercícios de braço e abdome.

Créditos: Divulgação

9 – Nunca fique parado

Pratique saltos ligeiros e ágeis do palco para o praticável, afinal, você não vai querer se esborrachar na frente de todo mundo.

Créditos: Reprodução

10 – Não esqueça o microfone

Por fim, esqueça o fone de ouvido. Sua ferramenta número 1 será o microfone. Use-o sem moderação pra agitar a galera.

Créditos: Reprodução

11(extra) – Se jogue (mas nem tanto)

Tudo o que todo mundo quer é ver um DJ animado, mas peralá. Afinal você não quer virar meme, né?

Créditos: Reprodução

10 mandamentos para ser um top DJ de EDM – 1 – Saber animar a galera

Falar “put your fucking hands up” em pelo menos duas linguas (português e inglês) é o mínimo pra quem estiver em turnê mundial

Créditos: Reprodução

2 – Ser diferente

Incorpore alguns extras na sua apresentação. Pode ser jogar champanhe (ou bolo) na galera, usar uma máscara de gorila, tirar a camisa e mostrar o tanquinho. Isso será sua marca registrada.

Créditos: Reprodução

3 – Tem que deixar a marca

Crie um logo bombástico para o seu nome. Você não é apenas um DJ, é uma marca também, lembra?

Créditos: Reprodução

4 – Dropar é o que interessa

O mantra da sua vida não serão mixagens perfeitas. Troque isso por bruscas quebradas na música, o drop, em seguida engate com um momento quebradeira pra todo mundo se acabar de dançar. Obrigatório ter pelo menos um drop por música do seu set.

Créditos: Reprodução

5 – Criar a maior onda visual

Combinar com a boate ou festival o momento chuva de papel picado e estrobo (especialmente durante o drop). Canhão de fumaça também é recomendável

Créditos: Reprodução

6 – Fazer movimentos friamente calculados

Trabalhar muito bem movimentos de braço dando socos pra cima (usando um braço só) e braços abertos tipo Jesus (o Cristo, não o Luz)

Créditos: Reprodução

7 – Atue muito!

Lição fundamental: conheça as letras da música como se você fosse participar de um concurso mundial de Dubsmash. Duble como se não houvesse amanhã.

Créditos: Reprodução

8 – Tenha um "shape" sarado

Na academia, capriche muito nos exercícios de braço e abdome.

Créditos: Divulgação

9 – Nunca fique parado

Pratique saltos ligeiros e ágeis do palco para o praticável, afinal, você não vai querer se esborrachar na frente de todo mundo.

Créditos: Reprodução

10 – Não esqueça o microfone

Por fim, esqueça o fone de ouvido. Sua ferramenta número 1 será o microfone. Use-o sem moderação pra agitar a galera.

Créditos: Reprodução

11(extra) – Se jogue (mas nem tanto)

Tudo o que todo mundo quer é ver um DJ animado, mas peralá. Afinal você não quer virar meme, né?

Créditos: Reprodução

Mais galerias

7 maiores boatos que já inventaram sobre Pabllo Vittar

Radiohead no Soundhearts Festival

Radiohead

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

7 maiores boatos que já inventaram sobre Pabllo Vittar

Radiohead no Soundhearts Festival

Radiohead

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-972490’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL