Divulgado o primeiro trailer e novo pôster de ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’

Nesta sexta-feira (14), foi divulgado o primeiro trailer do mais novo filme da saga Star Wars. Os Últimos Jedi tem estreia marcada para o dia 14 de dezembro deste ano.Além do trailer, também foi divulgado um pôster do filme.

O filme tem direção de Rian Johnson e produção executiva de J.J. Abrams. No elenco, estão Daisy Ridley, Mark Hamill, Adam Driver, John Boyega, Gwendoline Christie e Lupita Nyong’o.

Fonte: Vírgula UOL