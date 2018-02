Divulgada primeira foto de Laura, filha de Pedro Bial e Maria Prata

A jornalista Maria Prata postou nesta terça-feira a primeira foto que mostra sua filha Laura inteirinha. O post foi para apresentar a menina aos seguidores e celebrar os três meses da filha com Pedro Bial.

“Três meses hoje e ela já quer sair voando! Atendendo a pedidos, essa é a Laura, pessoal”, disse Maria Prata, que apresenta o Mundo S/A na GloboNews e é quase uma lenda na cobertura de moda no Brasil.

Maria Prata é jornalista ‘fera’ no mundo da moda

Antes, Maria Prata só havia mostrado detalhes como os olhos e mãos da criança. Pedro Bial e Maria Prata assumiram seu relacionamento em setembro de 2014. Divulgaram a gravidez em maio de 2017, e Laura nasceu em novembro do ano passado.

Fonte: Vírgula UOL