Divulgada nova cena de ‘Bohemian Rhapsody’, que mostra composição de ‘We Will Rock You’

Bohemian Rhapsody

Leia maisBebê real: veja 7 curiosidades sobre chegada do filho de Meghan …Homem de 41 anos come pizza todo dia desde criança

Bohemian Rhapsody está cada vez mais perto de estrear e mais uma cena inédita foi divulgada para a alegria dos fãs de Queen.

Desta vez, é possível ver uma sequência que mostra o processo de composição de We Will Rock You, uma das mais clássicas do Queen.

O elenco principal conta com Rami Malek (Freddie Mercury), Ben Hardy (Roger Taylor), Gwilym Lee (Brian May) e Joseph Mazzello (John Deacon). O filme estreia nas telonas brasileiras no dia 1 de novembro.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Freddie Mercury e Jim Hutton

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Flerte: Anitta e James Rodriguez no Instagram

Patrícia Poeta na Women’s Health

Relato da modelo Jessica Aronis

Mais galerias

Flerte: Anitta e James Rodriguez no Instagram

Patrícia Poeta na Women’s Health

Relato da modelo Jessica Aronis

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1226015’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL