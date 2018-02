‘Diversidade, influências africanas e tecnologia renovam música atual’, diz Tahira

Gabriel Quintão Tahira

O DJ, produtor e pesquisador musical Tahira faz uma discotecagem eclética e informativa. Mistura e conecta gêneros e épocas. Desde sonoridades tradicionais até as mesclas eletrônicas da cultura DJ. No som: fortes influências africanas, latinas, brasileiras, jazz, funk 70 e soul music.

Entre os brasileiros, Tahira é uma das atrações mais esperadas do Dekmantel Festival, em São Paulo, no antigo Playcenter, neste sábado (3) e 4 de março. Outros nomes pra lá de quentes são Four Tet, Modeselektor, Nina Kraviz, Marcel Dettmann, Floating Points, Mano Le Tough, Marcos Valle, Azymuth & DJ Nuts, Os Mulheras Negras, Maria Rita Stumpf e Tata Ogan.

Você acaba de lançar uma coletânea de música brasileira por um selo alemão, vê uma nova onda de interesse rolando?

Tahira – Eu fiz uma compilação mostrando a diversidade musical que se encontra no Brasil. Uma sonoridade não muito conhecida pelos estrangeiros. De fortes influências indígenas e africanas. Espero que exista o interesse em se conhecer um Brasil como esse e não só o som brasileiro americanizado como tem sido até agora.

Qual foi a importância de Toda Menina Baiana para que sua carreira desse uma alavancada?

Tahira – Eu já era conhecido dentro do cenário dos Djs. O remix do Gil me deixou mais conhecido diante do público. Essa readaptação para pista de dança que fiz caiu no gosto dos frequentadores das festas de música brasileira e isso me tornou mais conhecido como DJ também.

Como vê nomes como Marcos Valle e Maria Rita Spumpf serem redescobertos?

Tahira – Eu acho ótimo. Que mais artistas sejam redescobertos no futuro. Minha compilação Levanta Poeira tem 100% essa intenção.

Qual é a importância de nomes como Four Tet, Floating Points e Modeselektor virem ao Brasil para um festival em que a preocupação principal é a música?

Tahira – São artistas conhecidos e vão atrair bastante gente para o festival. Os sets do Floating Points e do Four Tet são bem ecléticos na Inglaterra. Espero que eles consigam fazer isso aqui também.

O que está rolando de mais novo na música brasileira?

Tahira – Diversidade. Influências africanas. E tecnologia. Acho que esses três ingredientes dão uma renovada na música contemporânea daqui. Rincón Sapiência, Metá Metá, Luedji Luna, Curumin, Furmigadub, Maga Bo, Chico Correa, BaianaSystem.

E na música mundial?

Tahira – Tenho acompanhado pouco. Gostaria de ouvir mais. O reconhecimento da música do mundo invadiu a cena musical. E eu acho isso ótimo. Produtores e DJs buscando sonoridades diferentes das americanas. África, Brasil, Índia, Ásia, América do Sul. Tudo isso misturado com a tecnologia e novas batidas. Clap Clap, Izem, Acid Arab Nickodemus, Romare, Captain Planet, Forro Red Light, Ubunto e muito mais.

Você toca bastante fora do país, o que falta para cena se tornar viável financeiramente para os artistas no Brasil?

Tahira – Mais profissionalismo na questão de cachês. E mais personalidade em apostar em música diferente. No Brasil a maioria dos eventos são de música da moda. Sempre foi assim. Acontece uma ou outra exceção, mas o resto é sempre o mesmo.

SERVIÇO

Dekmantel Festival São Paulo 2018, Playcenter, dias 3 e 4 de março de 2018

Ingressos via: http://dkmn.tl/sãopaulo18tickets

Line-up:

Four Tet

Modeselektor (DJ set)

Nina Kraviz

Marcel Dettmann

Floating Points

Mano Le Tough

Marcos Valle

Azymuth & DJ Nuts

Os Mulheras Negras

Midland

Palms Trax

Mall Grab

Antal

Young Marco

DJ Stingray

Danny Daze

Peggy Gou

Vladimir Ivkovic

Lena Willikens

Maria Rita Stumpf

Randomer

Anthony Parasole

Kobosil

Jayda G

Courtesy

Dekmantel Soundsystem

Bufiman

Elena Colombi

Interstellar Funk

Selvagem

Davis

Zopelar (live)

Tessuto

Tako

Izabel

John Gomez

Cashu

Carrot Green

Marcio Vermelho

Tata Ogan

Tahira

Kinkid (live)

Barbara Boeing

Leeon & Mansvr

Caio T

Gui Scott

Nascii

TYV

Tahira

