Disque-Denúncia pede informações sobre assassinato de Matheusa

O Portal dos Procurados elaborou um cartaz para pedir informações sobre a morte da estudante Matheus Passarelli, assassinada no último dia 29 após uma festa no Morro do Dezoito, na zona norte do Rio de Janeiro. O pedido foi divulgado hoje (8).

A universitária, que também se identificava como Matheusa, cursava artes visuais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e foi considerada desaparecida por cerca de uma semana. A morte foi confirmada ontem pela Polícia Civil, que apura em sigilo as circunstâncias do crime.

Quem souber informações que possam ajudar a esclarecer o caso deve fazer contato pelo Disque-Denúncia, no (21) 2253-1177 ou pelo Whatsapp ou Telegram do Portal dos Procurados, (21) 98849-6099. Também é possível utilizar o aplicativo do Disque-Denúncia para prestar as informações.

Os dados serão encaminhados para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, que está encarregada pelo caso. As denúncias são anônimas.

Fonte: Agência Brasil