Disque Denúncia oferece recompensa por informações sobre morte de PM

O Disque Denúncia divulgou neste sábado (15) a oferta de uma recompensa de R$ 5 mil por informações que levem à identificação e localização dos envolvidos na morte do soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro Rodrigo Limeira Gregori, de 32 anos. A vítima é o 71º policial militar morto no estado desde o início do ano.

Lotado no Batalhão de Choque e na corporação desde 2013, o soldado foi assassinado após ser reconhecido como policial pelos criminosos que acharam a arma do militar na cintura. Os bandidos tentavam assaltar uma barbearia em Vicente de Carvalho, zona norte do Rio, na tarde de sexta-feira (14). O policial militar chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos. O militar foi morto com oito tiros.

Informações

Quem tiver qualquer informação a respeito da identificação e localização dos assassinos do agente de segurança, pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelos seguintes canais: Whatsapp ou Telegram Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pelo Facebook (inbox); pelo telefone do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou pelo Aplicativo para celular – Disque Denúncia. O anonimato é garantido.

Todas as denúncias sigilosas sobre o caso serão encaminhadas ao Grupo de Ação Conjunta, formado pelo Núcleo de Investigação de Morte de Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (NIMP) e pelo Grupo de Pronta Resposta da Coordenadoria de Inteligência da PMERJ (GPRI), encarregado do caso.

Fonte: Agência Brasil