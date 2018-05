Disque-Denúncia oferece recompensa por informações de assassinos de PM

O Portal dos Procurados do Disque-Denúncia está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil para quem der informações que levem à prisão dos envolvidos na morte do capitão da Polícia Militar Stefan Cruz Contreiras, de 36 anos. Na corporação desde 2002, e lotado no 18º batalhão da PM (Jacarepaguá) como chefe do Serviço Reservado (P2), o policial foi morto a tiros na manhã de hoje (3).

A Delegacia de Homicídios vai pedir as gravações das câmeras da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) e do posto de gasolina da região onde o policial foi assassinado. Segundo o delegado Pedro Pilher, da Delegacia de Homicídios, o militar levou pelo menos 12 tiros.

Quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos envolvidos, devem denunciar pelos seguintes canais Whatsapp ou Telegram do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; Central de Atendimento do Disque Denúncia (21) 2253-1177; através do Facebook/(inbox), endereço: https://www.facebook.com/procurados.org/; e pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.

Fonte: Agência Brasil