Disque Denúncia oferece R$ 5 mil por informações de assassinos de delegado

O serviço Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$ 5 mil para quem der informações que identifiquem os envolvidos na morte do delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro Fábio Monteiro, cujo corpo foi encontrado, na tarde desta sexta-feira (12), dentro do porta-malas de um carro na região do Complexo de Favelas do Jacarezinho, zona norte da cidade.

O aviso da recompensa está no cartaz divulgado pelo Portal dos Procurados do Disque Denúncia que tem como título Quem Matou? O delegado e professor de Direito Processual Penal e Penal Especial trabalhava na Central de Garantias, na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, e deixou mulher e dois filhos.

De acordo com o Portal dos Procurados, o corpo de Fábio Monteiro estava em um Chevrolet Cobalt preto com marcas de tiros, na Avenida Dom Helder Câmara, próximo à Favela do Arará, também na comunidade na zona norte do Rio. Ainda segundo o Portal, o corpo do delegado foi localizado após pessoas que passavam pelo local revelarem que tinham visto quando homens abandonaram o carro e correram em direção às favelas do Arará e do Jacarezinho.

As informações sobre a localização de envolvidos podem ser encaminhadas para o Whatsapp ou Telegram do Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pela Central de Atendimento do Disque Denúncia (21) 2253-1177; por meio do Facebook/(inbox), https://www.facebook.com/procurados.org/; ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.

A Polícia Civil também publicou no Twitter um post para incentivar informações sobre envolvidos na morte do delegado com o aviso da recompensa oferecida pelo Disque Denúncia de R$ 5 mil.

Fonte: Agência Brasil