Disque-Denúncia distribui cartaz que pede informação sobre atropelador de músico

O Portal dos Procurados do Disque-Denúncia divulgou hoje (3) um cartaz com pedido de ajuda para obter informações que possam levar à identificação e prisão da pessoa que atropelou e matou o músico e ciclista André Rodrigues, de 50 anos, no último domingo (1º), no Aterro do Flamengo. O acidente aconteceu próximo ao Monumento aos Pracinhas.

O atropelador, que estaria em um carro de cor escura, fugiu sem prestar socorro. André chegou a ser levado consciente para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, mas sofreu três paradas cardíacas e acabou não resistindo aos ferimentos.

A 9ª Delegacia de Polícia, no Catete, encarregada do caso, localizou quatro testemunhas do atropelamento. Elas estão sendo aguardadas pelo delegado titular, Alexandre Henrique Duarte Braga, para prestarem depoimento.

Quem tiver qualquer informação a respeito da identificação e localização do atropelador pode denunciar pelos seguintes canais: whatsapp ou Telegram Portal dos Procurados (21) 98849-6099 ; pelo Facebook/(inbox), no endereço https://www.facebook.com/procurados.org/; e pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177. O anonimato é garantido.

Fonte: Agência Brasil