Disney escurece pele de Tiana em “WiFi Ralph” após críticas dos fãs

WiFi Ralph

Após uma chuva de críticas sobre o tom de pele da princesa Tiana, de A Princesa e o Sapo, a Disney resolveu reanimar algumas cenas de ‘WiFi Ralph’, sequência da franquia Detona Ralph. As informações são do Wall Street Journal.

O estúdio achou melhor “escurecer o tom de pele e alargar o nariz de Tiana”, após serem acusados de “branquear” a princesa negra.

why does princess tiana look so different from the wreck it ralph trailer we got 2 months ago to today’s new still……….let me know pic.twitter.com/h63b4DXE03

— ً (@thebaudeIaires) 9 de agosto de 2018

“A Disney escolheu restaurar a imagem de Tiana como uma princesa que é negra sem concessões: lábios cheios, pele escura, cabelo escuro. Isso é uma vitória para o Color of Change, para as crianças negras e seus pais, e para o público, que quer ver uma diversidade de formas, tons e tamanhos nas artes”, disse o grupo Color of Change.

Transgêneros

Um diretor de arte de Nova York, nos Estados Unidos – que mantém sua identidade anônima – decidiu criar o Instagram @trans.disney, que transforma personagens da Disney em transgênero

Créditos: Reprodução/Instagram

Fonte: Vírgula UOL