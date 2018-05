Disney abre loja de roupas e acessórios para adultos com peças inspiradas em personagens

The Dress Shop

A Disney inaugurou a The Dress Shop, novidade que fica dentro do complexo de entretenimento Walt Disney World, em Orlando, na Flórida (EUA).

A loja vende roupas e acessórios inspirados nos personagens do mundo Disney. E tem um detalhe: a pegada dos looks é super retrô.

A coleção é baseada no DisneyBounding, em que pessoas se vestem com looks que são releituras de seus personagens favoritos.

O próximo passo da empresa é abrir uma loja online com os produtos. Alguém aí já está ansioso?

Fonte: Vírgula UOL