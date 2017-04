Discografia de Jay-Z, dono do Tidal, é retirada do Spotify e de outros serviços de streaming

A discografia de Jay-Z foi retirada do Spotify a pedido do próprio músico. Com isso, a única plataforma de streaming que oferece a possibilidade de escutar toda a obra do marido da Beyoncé passa a ser o Tidal, que pertence ao próprio rapper.

Apenas as suas colaborações com outros músicos, como Kanye West, continuam disponíveis no Spotify. A Apple Music ainda detém alguns discos de Jay-Z, mas os três volumes da série The Blueprint, por exemplo, também foram retirados do catálogo.

Jay-Z, de 47 anos, é conhecido por seu talento tanto como rapper quanto de homem de negócios, à frente da gravadora Roc Nation e de outros negócios, entre eles o Tidal. Em 2012, a Forbes estimou seu patrimônio líquido em US$ 520 milhões de dólares. O site Celebrity Net Worth estima que atualmente ele esteja em US$ 700 milhões.

Fonte: Vírgula UOL